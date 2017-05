Len tretina Mélenchonových sympatizantov chce voliť Macrona

Na snímke uprostred Emmanuel Macron, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 2. mája (TASR) – Dve tretiny najvernejších sympatizantov neúspešného ľavicového prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona odmietajú podporiť v druhom kole volieb Emmanuela Macrona, vyplýva z vnútrostraníckej konzultácie. Macron naďalej zostáva favoritom volieb a v najnovšej sondáži získal 59,5 percenta hlasov.Neúspešný kandidát Mélenchon dal 440.000 skalným sympatizantom svojej strany Nepoddajné Francúzsko (FI) na výber z troch možností: vhodiť do urny neplatný lístok, nezúčastniť sa na voľbách alebo voliť Macrona.Viac ako 36 percent oslovených by do urny vhodilo prázdny alebo neplatný lístok a 29 percent by na voľby neprišlo. Len približne tretina Mélenchonových verných nasledovníkov by volila Macrona. Názor vo vnútrostraníckej konzultácii vyjadrilo približne 45 percent opýtaných, informovala francúzska televízia BFMTV.Mélenchon minulý týždeň oznámil, že nebude svojim voličom radiť, koho majú v nedeľňajšom druhom kole voliť. Obrátil sa na podporovateľov s uvedenou konzultáciou, aby sami vyjadrili svoj názor. Výsledok reprezentuje názor státisícov najvernejších voličov Mélenchona, nie siedmich miliónov voličov, ktorí ho podporili v prvom kole volieb.Kladnejšie výsledky pre Macrona priniesol najnovší prieskum agentúry Ifop-Fiducial. Lídra hnutia Vpred! v ňom podporilo 59,5 percenta opýtaných, Marine Le Penovú by volilo zvyšných 40,5 percenta respondentov.Z voličov, ktorí v prvom kole hlasovali za Mélenchona, sa v prieskume polovica vyjadrila, že by dala hlas Macronovi. Len 13 percent by naopak volilo Le Penovú.Z Fillonových voličov by tiež väčšina podporila Macrona (44) oproti Le Penovej (30). Prieskum vykonali na vzorke 1388 respondentov počas ostatných štyroch dní. O výsledkoch sondáže informoval denník Le Figaro.Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb sa bude konať už túto nedeľu (7. mája).