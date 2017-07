Len za jún tohto roka bolo vyhlásených 590 osobných bankrotov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Od 1. marca 2017 vstúpila do platnosti novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, tzv. osobný bankrot.Nakoľko dlžník musí byť pri žiadosti o oddlženie až do ustanovenia správcu zastúpený Centrom právnej pomoci, resp. ním určeným právnikom, a spracovanie množstva žiadostí bolo časovo náročné, nárast počtu osobných bankrotov sa v marci a ani v nasledujúcich dvoch mesiacoch ešte neprejavil.Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, legislatívne zmeny sa najviac prejavili až v poslednom mesiaci 2. štvrťroka 2017.uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.Z celkového počtu 680 osobných bankrotov ich 646 (95 %) pripadalo na občanov a 34 (5 %) na fyzické osoby podnikateľov, ktoré k dátumu zverejnenia rozhodnutia súdu nemali ukončenú živnosť. Podľa predpisov účinných do 28. 2. 2017 bolo vyhlásených 82 (12,06 %) osobných bankrotov a podľa nových predpisov ich bolo vyhlásených 598 (87,94 %).upresňuje Marková.Z celkového počtu 680 dlžníkov, na ktorých bol v druhom kvartáli 2017 vyhlásený osobný bankrot, bolo 450 (66,18 %) mužov a 230 (33,82 %) žien, 77 (10,88 %) má vysokoškolské vzdelanie. Z hľadiska vekových kategórií boli najpočetnejšou skupinou dlžníci vo veku 40 až 49 rokov - 193 dlžníkov (28,38 %), naopak, najmenej početnú skupinu - 12 dlžníkov (1,76 %) tvorili osoby vo veku 70 až 79 rokov.Ako ďalej vyplýva z analýzy, najviac osobných bankrotov – 175 (25,74 % z ich celkového počtu), bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji. Najmenej, iba 23 (3,38 %) ich bolo vyhlásených v Trnavskom kraji, v ktorom ako v jedinom ich počet medziročne klesol.