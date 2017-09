Lenč: Najväčšou záhadou pred nemeckými voľbami je trápenie sa SPD

Predseda Sociálno-demokratickej strany (SPD) a Martin Schulz Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín/Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - Najväčšou záhadou tohtoročných volieb do nemeckého Spolkového snemu je otázka, prečo sa socialistom z SPD nedarí presadiť cez konzervatívnu CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej. Pre TASR to povedal Marek Lenč z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Kľúčovú úlohu tu podľa politológa zohral práve šéf SPD Martin Schulz, ktorý prišiel do domácej politiky z postu predsedu Európskeho parlamentu.porovnával Lenč.zhodnotil Lenč a poukázal, že v uplynulom období sa Schulz ešte viac potápa. "dodal.Pritom odkedy úradujúca kancelárka Merkelová vlani v novembri oznámila svoju kandidatúru, začala klesať zo svojich štandardných 35 percent. Po tom, čo začiatkom roka oznámil kandidatúru aj Schulz, SPD dokonca v marci v niektorých prieskumoch predbehla CDU.skonštatoval analytik.povedal Lenč.Popularita Merkelovej však v posledných týždňoch predsa len mierne klesla, pričom analytik to pripisuje jej nevýraznej kampani, v ktorej je viac vidno vodcov menších strán. Preto sa niektorí z možných voličov CDU prikláňajú k liberálom, ktorí sú tvrdší v európskej aj imigračnej politike.Ako je v nemeckých vládach zvykom, ak by sa liberáli ocitli v koalícii s CDU ako menší partner, pravdepodobne by dostali ministerstvo zahraničných vecí a tiež ministerstvo financií, z ktorého zrejme pre vysoký vek odíde súčasný minister Wolfgang Schäuble (CDU).poznamenal expert na nemeckú politiku z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Pripomenul, že liberáli majú taktiež niektoré reformistické názory v oblasti zahraničnej politiky, napríklad zrušenie dvoch sídel Európskeho parlamentu, pričom by ostalo iba to bruselské, či zníženie počtu eurokomisárov na 16. Ich pozícia v koaličných rokovaniach s Merkelovou však bude závisieť od toho, aké silné budú ďalšie koaličné alternatívy, poukázal Lenč.tvrdí politológ. To sa však skôr bude týkať iba domácich tém, pretože v európskych záležitostiach panujú podobné názory v CDU i SPD, pričom konkrétne výsledky vývoja integrácie v eurozóne budú podľa Lenča závisieť najmä od dvojstranných dohôd medzi Berlínom a Parížom.