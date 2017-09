LENČ: V kampani prevláda domáca politika, Schulz nechce jadrové zbrane

Kandidát nemeckej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na kreslo premiéra a bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Banská Bystrica 22. septembra (TASR) – V kampani pred voľbami do nemeckého Spolkového snemu dominovali vnútropolitické témy, predovšetkým migračná politika, ekologická politika, presnejšie prechod Nemecka od atómovej energie k obnoviteľným zdrojom. Pre TASR to povedal politológ Marek Lenč z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Napriek debate o nevyhnutnosti postupného opúšťania jadrovej energie v prospech obnoviteľných zdrojov Nemecko stále vyrába až 40 percent elektriny z uhlia. Tejto témy sa chopili Zelení, ktorí požadujú odstaviť 20 najstarších tepelných elektrární v Nemecku, uviedol politológ.Ďalšou témou kampane boli nedávne škandály nemeckého automobilového priemyslu, ktoré krajine pokazili medzinárodné renomé, skonštatoval Lenč.Rezonovali taktiež dane a sociálne otázky. Ľavica požadovala výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá je v súčasnosti na úrovni 8,44 eura na hodinu, na 12 eur či zavedenie minimálneho dôchodku vo výške 1050 eur mesačne.Veľkou témou, ktorú razili najmä liberáli, bola reforma vzdelávania s cieľom prispôsobiť nemecké školstvo európskym a globálnym trendom.povedal Lenč.Ekonomicky sa Nemecku v súčasnosti darí a tento fakt v kampani zdôrazňovali viaceré strany, predovšetkým konzervatívci a liberáli, ktorí navrhli zníženie daňového zaťaženia.V zahraničnej politike bol kľúčovým konflikt s Tureckom.skomentoval Lenč a spresnil, že do konfliktov sa dostali predovšetkým turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel z SPD, avšak najvyšší turecký predstaviteľ zaútočil aj na kancelárku Angelu Merkelovú.Šéf SPD Schulz zase často atakoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a horlil za odstránenie amerických jadrových zbraní z Nemecka. Rovnako kritizoval zvyšovanie výdavkov na obranu.Predseda liberálov Christian Lindner vyhlásil, že Nemecko by malo rešpektovať status quo na Kryme, čím sa podľa Lenča postavil proti programu vlastnej strany a spochybnil sankčnú politiku EÚ voči Rusku.