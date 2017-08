Leninova socha sa vrátila zo Švajčiarska späť do Berlína

Socha Lenina, ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Berlín 15. augusta (TASR) - Socha ruského boľševického revolucionára Vladimira Iljiča Lenina sa vrátila zo zapožičania v Zürichu do Nemeckého historického múzea v Berlíne, uviedla dnes agentúra DPA.Tento pomník, ktorý bol vôbec prvou sochou Lenina na území Nemecka, stál niekoľko desaťročí v meste Eisleben v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.Socha bola zapožičaná Švajčiarskemu národnému múzeu na výstavu pri príležitosti storočnice ruskej komunistickej revolúcie v roku 1917, uviedlo múzeum v Berlíne. Bronzová socha Lenina vysoká 3,2 metra a vážiaca 2,9 tony bola súčasťou výstavy spoločne pripravenej oboma uvedenými inštitúciami s názvomSochy, ktorá stála pôvodne v meste Puškin, administratívnej časti Petrohradu, sa v roku 1943 počas druhej svetovej vojny zmocnila nemecká armáda, ktorá ju priviezla do Eislebenu. V tomto meste, ktoré bolo po vojne súčasťou ruskej okupačnej zóny v Nemecku, ju vztýčili ešte pred príchodom Červenej armády. Po roku 1991 bola prevezená vo vstupnej haly Nemeckého historického múzea v Berlíne.Lenin tajne cestoval nemeckým vlakom zo svojho exilu vo Švajčiarsku do Ruska, aby sa tam postavil do vedenia revolúcie.