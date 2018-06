Lenny Kravitz na turné fanúšikom ponúka prierez tvorby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 2. jún (WebNoviny.sk) - Lenny Kravitz navštívi Slovensko už o pár dní. Podľa videí streamovaných na jeho sociálnych sieťach sa fanúšikovia môžu tešiť na skutočne zaujímavý playlist.Multinštrumentalista Lenny Kravitz je známy tvorením rockovej muziky, ktorá je šmrncnutá prvkami rôznych hudobných žánrov a ovplyvnená hudbou 60. a 70. rokov. Do bratislavskej Hant Areny zavíta už o pár dní. Lístky na toto podujatie, sú mimochodom ešte k zohnaniu. Usporiadateľ nedávno ponúkol do predaja posledné vstupenky. Fanúšikovia hudobníka, ktorý len nedávno oslávil svoje 54. narodeniny, už napäto odrátavajú dni, kedy sa muzikanta svetového formátu dočkajú.Podľa ochutnávok z koncertov, ktoré spevák už v rámci jeho Raise Vibration Tour 2018 absolvoval, a ktorými rodák z New Yorku zásobuje sociálne siete, návštevníkom ponúkne prierez jeho 20-ročnej kariéry. Za sprievodu špičkovej kapely zazneli i hity ako American Woman či skladba Again. Držiteľ štyroch ocenení Grammy® však publiku ponúkne i čerstvejší repertoár. V súvislosti s letným turné Kravitz avizuje aj vznik nových skladieb, ktoré plánuje vydať na jar budúceho roka.Lenny Kravitz v posledných rokoch upútal i svojím hereckým nadaním. Tento všestranný umelec sa objavil vo filmoch “The Hunger Games” a “The Hunger Games: Catching Fire.” Kravitz si zahral aj v kritikmi pozitívne ocenených snímkach “Precious” a “The Butler.”