Lenny zbiera úspechy s albumom Hearts

Speváčka, skladateľka a klaviristka Lenny (*2.9.1994, Praha, civilným menom Lenka Filipová) je dcérou speváčky a gitaristky Lenky Filipovej. Na klavíri hrá od štyroch rokov, od šiestich navštevovala umeleckú školu a zároveň aj jazykovú školu, v ktorej sa naučila plynule hovoriť po anglicky. Ako 16-ročná začala hrať s kapelou. Študuje skladbu na Hudobnej akadémii v Londýne. V júni 2013 vydala EP All My Love, v decembri 2013 pridala druhú EP s názvom Fighter. Získala ocenenie Anděl za rok 2013 ako Objav roka. Na Objav roka bola nominovaná aj v ankete Český slávik 2013. V ankete Český slávik za rok 2015 obsadila 18. miesto, za rok 2016 sa dostala na 10. pozíciu.

Bratislava 22. decembra (TASR) – Česká speváčka, skladateľka a klaviristka Lenny zbiera úspechy s debutovým albumom, ktorému dala názov Hearts. Jeho producentom je Ondřej Fiedler, ponúka 13 songov - Lover, Bones, Standing At The Corner Of Your Heart, Interlude: My Love, My Love, Stranger, Release Me, Fun, Alive Enough?, Ghosts, Hell.o, Hearts a Hladina. Prvým singlom z novinkového albumu je pieseň Hell.o, ktorá rotuje aj v slovenskom éteri. Známa je aj pieseň Bones, ktorá vyšla na predchádzajúcej EP platni. Album boduje v prvej desiatke českého rebríčka.Aj v prípade Lenny platí, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Lenny, civilným menom Lenka Filipová, je dcérou známej speváčky a hudobníčky Lenky Filipovej. Tá bola aj prvým recenzentom dcérinej platne.uviedla Lenny pre TASR.K tímu, s ktorým album nahrala, dodala:Všetky texty na platni sú anglické.doplnila Lenny.Fanúšikov určite zaujíma, či pesničky z albumu si vypočuli jej spolužiaci či profesori v Londýne.dodala.