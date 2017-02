Leo Express prepravil vlani viac ľudí, firma je však ďalej v strate

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. februára (TASR) - Český súkromný dopravca Leo Express odviezol vlani svojimi vlakmi a autobusmi celkovo 1,4 milióna cestujúcich. Medziročne to znamená rast takmer o tretinu. Uviedol to dnes výkonný riaditeľ Leo Expressu Peter Köhler. Napriek tomu spoločnosť podľa predbežných výsledkov zostala aj minulý rok v strate, a to najmä pre odpisy za vlaky, úroky a náklady na rozvoj.Najväčší rast počtu cestujúcich zaznamenala firma na nových linkách z Prahy do Mníchova, Varšavy a do Ľvova. Tržby sa minulý rok podľa predbežných údajov zvýšili zhruba na 340 miliónov Kč (12,58 milióna eur), čo medziročne predstavuje rast o 40 %.Okrem vyššieho počtu pasažierov sa na raste tržieb prejavil aj minuloročný nákup firmy TigerExpress. Tá zabezpečuje prepravu mikrobusmi, predovšetkým na linkách medzi rôznymi poľskými mestami a Bratislavou a Viedňou.Čo sa týka odhadovanej straty za minulý rok, jej výšku Leo Express nespresnil. V roku 2015 prerobil 67 miliónov Kč.(1 EUR = 27,021 CZK)