Leonard pre svalové zranenie vynechá úvod sezóny NBA

Na archívnej snímke Kawhi Leonard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. októbra (TASR) - Basketbalista San Antonia Spurs Kawhi Leonard nestihne pre problémy so stehenným svalom úvodný zápas novej sezóny zámorskej NBA proti Minnesote Timberwolves. Spurs neoznámili, kedy si hviezdny krídelník zranenie privodil, no tréner Gregg Popovich naznačil, že prvé bolesti sa mu ozvali ešte v minulom ročníku.Leonard pre zranenie štvorhlavého stehenného svalu vynechal kompletnú prípravu i tréningový kemp Spurs.potvrdil Popovich pre San Antonio Express-News. Zatiaľ nie je známe, kedy sa Leonard bude môcť vrátiť na palubovky.