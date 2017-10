LÉONZI:Inteligentné mestá vyžadujú globálnu reflexiu a lokálne konanie

Snímka z Konferencie Ville inteligente - inteligentné mesto. Foto: Facebook Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Foto: Facebook Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Bratislava 24. októbra (TASR) - Koncept smart riešení a inteligentných miest nás učí o dôležitosti spolupráce a zdieľaných koncepcií, vyžaduje globálnu reflexiu, ktorá vedie k lokálnym opatreniam. V úvode medzinárodného fóra Ville intelligente – inteligentné mesto, ktoré sa v utorok venuje konceptua aplikácií inteligentných riešení do agendy samospráv, to uviedol francúzsky veľvyslanec v SR Christophe Léonzi.Francúzsky ambasádor podčiarkol, že smart riešenia sa týkajú každého, prekračujú hranice miest i štátov a vedú k spolupráci medzi privátnou a verejnou sférou, politikmi o občanmi, vedcami i podnikateľmi. Léonzi zdôraznil, že inteligentné riešenia musia byť na dosah nielen najväčších metropol, ale aj menších miest i malých obcí. V téme smart riešení vyzdvihol i spoluprácu medzi Francúzskom a Slovenskom, nový impulz do nej by mala priniesť i konferencia.uviedol veľvyslanec.Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Pavol Sýkorčin poukázal na fakt, že utorková konferencia podčiarkuje súčasné nadštandardné vzťahy medzi Slovenskom a Francúzsko. Pripomenul, že pre Slovensko je Francúzsko strategický partner.uviedol Sýkorčin, pripomínajúc príklad Francúzska v tejto oblasti, z ktorého môže Slovensko čerpať.V úvode fóra vystúpil aj primátor hostiteľského mesta, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Poukázal na fakt, že hlavné mesto SR podporuje smart koncepcie v riešení každodenných problémov mesta i problémov, ktoré súvisia s urbárnou agendou, s ktorou sú v súčasnosti konfrontované metropoly a sídelné aglomerácie.uviedol Nesrovnal a spomenul konkrétne príklady v doprave či oblasti energetického hospodárstva, ale aj v znižovaní energetickej náročnosti budov či adaptácii na dôsledky zmeny klímy. Primátor Bratislavy pripomenul i to, že smart riešenie, využívajúce multifunkcionalitu, chce mesto priniesť aj v prípade zmeny verejného osvetlenia.Fórum Ville intelligente – Inteligentné mesto organizuje Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a MZVaEZ SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Francúzskym inštitútom na Slovensku. Na podujatí sa zúčastňujú predstavitelia a experti zo samospráv, podnikov, start-upov, klastrov, výskumných či univerzitných centier a urbanisti. Cieľom je zdieľať výsledky dobrej praxe a implementovaných či pripravovaných stratégií počas tematických okrúhlych stolov alebo počas vzájomných odborných osobných stretnutí. Svoje inteligentné riešenia predstavia i zástupcovia súkromných spoločností.