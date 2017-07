Lesk Dukly s novým názvom by mala prinavrátiť fúzia s Podbrezovou

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Futbalový lesk banskobystrickej Dukly by mala už čoskoro prinavrátiť fúzia s FK Železiarne Podbrezová. V prvom kroku sa podľa predstaviteľov mesta na čele s primátorom Jánom Noskom zachraňovala mládež, ktorú si pod ochranné krídla zobral nový klub MFK Dukla B. Bystrica. Krízovú situáciu vyvolal úpadok Dukly, ktorá po vypadnutí áčka z 2. ligy už neprihlásila svoje mužstvá do súťaží SFZ a v podstate činnosť ukončila.Za jedného zo záchrancov so získaním mládežníckych licencií od FK Dukla sa považuje mestský poslanec Milan Smädo, ktorý obetoval domovský ŠK Kremnička a zaslúžil sa o prerod názvu na MFK Dukla B. Bystrica. Primárny dôvod bol podľa neho jednoduchý.Milan Smädo projektu, ktorý v regóne klíči, verí a nepovažuje ho za príliš odvážny.Primátor Ján Nosko poznamenal, že všetko zlé je na niečo dobré, aj keď pre niekoho môže situácia vyzerať tragicky.Banskobystrický futbal budúcnosti by mal poskytnúť dôveryhodný obraz. Ján Nosko:Prednosta MsÚ Martin Adamec upresnil základné východiská celej futbalovej premeny v Banskej Bystrici.Ambície mesta Banská Bystrica a s najväčšou pravdepodobnosťou i FK Železiarne Podbrezová sú zrejmé. "Reálne teraz rokujeme o spojení oboch subjektov, aby sa vytvoril veľký, konkurencieschopný klub, ktorý by hral na najvyššej úrovni," vysvetľoval Martin Adamec.Viceprezident FK Železiarne Podbrezová Vratislav Greško ešte konečnú podobu spoločného projektu detailnejšie neupresnil.Bývalý reprezentant, dnes tréner Štefan Rusnák verí v obrodu klubu.Veľká postava banskobystrickej Dukly Štefan Rusnák sa zamýšľal nad krízou a jej dôsledkami.Hľadať jediného vinníka úpadku nie je podľa Štefana Rusnáka jednoduché.História už nečinného FK Dukla sa spája s viacerými míľnikmi. V ročníku 1967/68 postúpil prvýkrát do 1. celoštátnej československej futbalovej ligy. V roku 1981 zvíťazil v Slovenskom pohári, v ročníku 1984/85 obsadil v ligovej súťaži 4. miesto a získal právo účasti v Pohári UEFA, v ktorom vypadol s Borussiou Mönchengladbach. V sezóne 1998/99 si ako finalista Slovenského pohára Dukla opäť zahrala v Pohári UEFA a vypadla s Ajaxom Amsterdam. V historicky najúspešnejšej sezóne 2003/2004 skončila druhá, v Pohári UEFA postúpila cez dve predkolá do hlavnej súťaže, kde pod vedením Ladislava Molnára neuspela proti Benfike Lisabon. V nasledujúcom ročníku 2004/2005 obsadila v tabuľke 3. miesto, druhýkrát získala aj Slovenský pohár a v 2. predkole Pohára UEFA vypadla s poľským celkom Groclin Grodzisk. Kríza v klube Dukly sa prehĺbila vypadnutím z najvyššej súťaže v sezóne 2014/2015.