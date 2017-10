Lesné požiare na francúzskom ostrove Korzika sú už pod kontrolou

Ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. októbra (TASR) - Hasiči na francúzskom ostrove Korzika majú pod kontrolou lesné požiare, ktoré tam vypukli počas víkendu a veľmi rýchlo sa rozšírili. Táto mimoriadna situácia nevyžiadala obete na životoch ani zranených, informovala v pondelok agentúra AP. Podľa predbežnej bilancie však zhorelo asi 2000 hektárov lesných porastov.Denníka Le Figaro v pondelok citoval Gérarda Gavoryho, prefekta kraja Haute-Corse v severnej časti ostrova, ktorý spresnil, že oheň zničil jeden dom a jeden ovčín a spôsobil prerušenie dodávok elektriny do 122 domácností.Požiar vypukol v nedeľu na viacerých miestach a veľmi rýchlo sa rozšíril do okolia, čomu pomáhali aj silný vietor a predchádzajúce dlhé obdobie sucha.Do hasenia požiarov sa zapojilo približne 190 hasičov a príslušníkov polovojenskej polície, ktorí mali k dispozícii aj hasičské lietadlá.Kapitán hasičov Bruno Guidini v pondelok pre agentúru AP potvrdil, že šírenie lesného požiaru sa podarilo zastaviť, pričom však nie úplne uhasiť. Dodal, že predpoveď počasia je pre hasičov priaznivá, keďže sila vetra by sa mala znížiť.