Lesniak debut v Premier League okorenil prihrávkou na gól Keanovi

Filip Lesniak, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Slováci v Premier League:



Vladimír Kinder - FC Middlesbrough

Stanislav Varga - AFC Sunderland (aj hosťovanie vo West Bromwich Albion)

Igor Bališ - West Bromwich Albion

Szilárd Németh - FC Middlesbrough

Vladimír Labant - West Ham United

Vratislav Greško - Blackburn Rovers

Ján Kozák ml. - West Bromwich Albion

Ľubomír Michalík - Bolton Wanderers

Martin Škrtel - FC Liverpool

Marek Čech - West Bromwich Albion

Miroslav Stoch - FC Chelsea

Vladimír Weiss ml. - Manchester City (aj hosťovanie v Boltone Wanderers)

Ján Mucha ml. - FC Everton

Dionatan Teixeira - Stoke City

Filip Lesniak - Tottenham Hotspur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. mája (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur vyhrali vo štvrtkovej dohrávke 34. kola anglickej Premier League na ihrisku Leicesteru City vysoko 6:1 vďaka štyrom gólom Harryho Kanea. V drese hostí zaznamenal debut v prestížnej súťaži vyšperkovaný jednou gólovou asistenciou slovenský mládežnícky reprezentant Filip Lesniak, vnuk reprezentačného trénera SR Jána Kozáka. Stal sa historicky 15. Slovákom v najvyššej anglickej súťaži.Trénerovi Spurs Mauriciovi Pochettinovi chýbalo viacero hráčov z riadneho tímu a tak povolal aj 20-ročného Lesniaka, ktorý hráva za juniorský tím. Lesniak začal na lavičke a v 86. minúte prišiel na plochu King Power Stadium za vystriedaného Belgičana Moussu Dembeleho. Posledné kolo odohrá Tottenham v nedeľu na pôde zostupujúceho Hull City.Hostí, ktorí mali už pred duelom isté druhé miesto v tabuľke, resp. účasť v skupine Ligy majstrov 2017/2018, dostal do vedenia anglický reprezentant Harry Kane a ešte do polčasu zvýšil na 2:0 Juhokórejčan Son Heung-min. Bol to pre neho už 20. ligový gól v sezóne, čím sa stal rekordným strelcom z Kórejskej republiky v elitných európskych súťažiach. Prekonal totiž slávneho krajana Cha Bum-kuna, ktorý v sezóne 1985/1986 v drese bundesligového Bayeru Leverkusen strelil 19 gólov. Kane pridal v ďalšom priebehu ešte tri góly a presadil sa opäť aj Heung-min. Lesniak prihral Kaneovi na jeho tretí gól.59. Chilwell - 25., 63. 89. a 90.+2 Kane, 36. a 71. Son Heung-min, 31.351 divákov./F. Lesniak (Tottenham) nastúpil v 86. min./