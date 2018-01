Lesníci si pripomenuli 177. výročie úmrtia J. Dekreta Matejovie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 19. januára (TASR) – Od smrti zakladateľa lesných škôlok a priekopníka umelého zalesňovania Jozefa Dekreta Matejovie uplynulo 177 rokov, naďalej žije v srdci lesníkov a tí si životné dielo lesníckeho veľmajstra, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia, pripomenuli v týchto dňoch na spomienkovom stretnutí v Banskej Bystrici.uviedol obchodný riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš Klouček.dodal Klouček.Ako zdôrazňujú lesníci, zachovať lesy potomstvu je predpokladom zachovania života na Zemi. Sú to slová Jozefa Dekreta Matejovie, vďaka ktorému sa na Horehroní zalesnilo približne 4000 hektárov holín a zanedbaných plôch.Práve on zaviedol spúšťanie dreva rizňami, presadzoval zavádzanie píly do lesnej prevádzky, ustálil pastvu dobytka a vypracoval i stanovy lesných osád.