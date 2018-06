Lesníci zarybňujú toky na území TANAP a PIENAP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Tatranská Lomnica 5. júna (TASR) – Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) začali v týchto dňoch so zarybňovaním tokov na území Tatranského a Pieninského národného parku, ktoré majú vo svojej správe.uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP.V každom z 11 ochranných obvodov ŠL TANAP vypustia do vodných tokov pracovníci Strediska genofondu rýb vo Východnej v priebehu júna po 5000 kusov násad pstruha potočného.vysvetľuje vedúci Strediska genofondu rýb Štátnych lesov TANAP Peter Kriššák.Ďalších po 5000 kusov násad pstruha potočného a lipňa tymiánového začne svoju púť vo vodách Bieleho Váhu.dodáva Kriššák.Okrem pstruhov potočných a lipňov tymiánových vo Východnej chovajú aj pstruhy dúhové, hlavátky či sivone americké. Ryby záujemcom ponúkajú lesníci aj na predaj, a to nielen vo forme násad, ale i na konzum.