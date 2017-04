Lesnícke dni pod Tatrami otvoria v Kežmarku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Kežmarok 23. apríla (TASR) – Lesnícke dni pod Tatrami ponúknu budúci týždeň návštevníkom podujatia, ktoré prinesú odpoveď na otázku, ako vplýva les na ľudské zdravie, či návod na to, čo robiť, keď pri potulkách lesom nájde turista parohy. Slávnostné otvorenie v poradí 11. ročníka Lesníckych dní sa uskutoční 26. apríla o 10.00 h na Hlavnom námestí v Kežmarku. Informovala o tom Martina Petránová, koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u.Programová ponuka je zložená z dvoch častí. Už od 8.00 h sa môžu žiaci základných škôl, ale aj široká verejnosť zapojiť do rôznych aktivít. Lesní pedagógovia zo Štátnych lesov TANAP-u a ďalších lesníckych organizácií ich hravou formou naučia poznávať pobytové znaky živočíchov. Prezradia, ako sa pri túrach v TANAP-e orientovať podľa smerovníkov a turistických značiek. Návštevníkov oboznámia s tatranskými naj. Pripravené sú prezentácie, ktoré záujemcom priblížia spevavce, zvuky zveri aj vznik stromu. Prednášky na tieto témy si budú môcť vypočuť v kežmarskom Kine Iskra.Kľúčovým programom na námestí bude riešenie tajničky. „Žiaci budú pracovať v päťčlenných družstvách. Na viacerých zastaveniach budú riešiť rôzne úlohy a do prázdnych políčok krížovky budú vpisovať potrebné písmená. Tajničku tvorí jednoduché posolstvo o lese,“ uviedol koordinátor podujatia Igor Stavný. Najmladší návštevníci sa môžu tešiť na drevené skladačky s rôznymi prírodnými motívmi či populárne chodúle.Okrem Štátnych lesov TANAP-u svoju činnosť v rámci Lesníckych dní pod Tatrami predstavia aj partneri – Vojenské lesy a majetky SR, š. p., o. z. Kežmarok, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. Na projekte participujú aj školy - Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok a Stredná odborná škola lesnícka v Prešove. Návštevníkom ponúknu ukážky práce sokoliarov i pilčíkov, k dispozícii bude laserová strelnica a zaznejú tiež lesničiarske signály.