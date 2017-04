Lesnícke dni v Prešove sa začali preseknutím polena

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 24. apríla (TASR) – Do centra Prešova sa dnes prišli prezentovať lesníci, aby spropagovali svoju prácu, úlohy lesného hospodárstva a priniesli informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť. Išlo o šiesty ročník Regionálnych lesníckych dní v Prešove, ktorý je súčasťou 11. ročníka Lesníckych dní na Slovensku. Lesy patria všetkým a preto tohtoročné podujatia sa nesú v duchu hesla Lesy bez bariér – lesy pre všetkých. Mnohé dnešné aktivity boli zamerané na zdôraznenie potreby osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa.Akcia sa začala na pešej zóne o 09.00 h slávnostným preseknutím dreveného polena a poľovníckymi signálmi trubačov. Na podujatie sa prišlo pozrieť množstvo žiakov hlavne z prešovských základných škôl. V informačných stánkoch mohli sledovať aktivity lesnej pedagogiky, ktorú organizátori pripravili formou zážitkového učenia. Deti si skúšali hmatovú poznávačku, keď so zaviazanými očami mali rozoznať lesné plody. Mohli sa inšpirovať, ako zostrojiť vtáčiu búdku, alebo sledovať pílenie polienok a sekanie sekerou na presnosť. Organizátori prichystali aj množstvo súťaží, ako slepá karavána, hádzanie šišky do terča, skladanie obrázkov zvierat a drevených skladačiek, za úlohu mali určiť stopy a pobytové znaky zveri.Drevár Michal Smetanka zaujal výrobou píšťaliek a priniesol na ukážku aj vlastnoručne vyrobené drevené hudobné nástroje. Deti si mohli pozrieť aj divadelnú rozprávku Červená čiapočka v podaní členov súboru Portál – komorného divadla bez opony.Študenti prešovskej Strednej odbornej školy lesníckej prišli do centra mesta v lesníckej uniforme a predviedli rôzne vábničky. Nechýbali sokoliari, lukostrelci, včelári a kynológovia. Po námestí sa pohybovali aj konské záprahy s kočmi.