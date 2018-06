Lesný požiar v Černobyľskej zóne ešte úplne nezlikvidovali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 6. júna (TASR) - Požiar, ktorý v utorok vypukol v tzv. Červenom lese ležiacom v tej časti ukrajinskej černobyľskej zóny, v ktorej je úroveň rádioaktivity najvyššia, sa v priebehu stredy podarilo z väčšej časti zlikvidovať.Otvorený oheň z oblasti už nehlásia, lesný porast ešte tlel podľa ostatných dostupných informácií televízneho kanála ICTV na území o rozlohe okolo dvoch hektárov.Prvé informácie hovorili o požiari na území desiatich hektárov, ďalšie o zasiahnutí dokonca 12 hektárov územia.Na likvidácii požiaru sa už v utorok podieľalo 126 hasičov, ktorí mali dispozícii takmer tri desiatky techniky. Zo vzduchu ich podporovali posádky hasiaceho lietadla a vrtuľníka, ktoré podľa aktualizovaných informácií zhodili na zasiahnuté územie 244 ton vody.Les v okolí obce Kopači pomenovali podľa toho, že v dôsledku vysokej miery rádioaktívneho zamorenia sa tu dovtedy zelená flóra zmenila na červenkasto-hnedú. Dodnes ide o najzasiahnutejšiu časť pásma okolo niekdajšej JE Černobyľ, do ktorého je vstup nepovolaným prísne zakázaný.Požiar viedol k zintenzívneniu kontrol miery radiácie v Kyjeve, ako aj meste Černobyľ a okolí niekdajšej JE zničenej explóziou v roku 1986.Zo žiadnej z týchto lokalít nehlásia hodnoty, ktoré by presahovali povolené maximum.Prípadom sa už začali zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní. Oficiálne zdroje však zatiaľ podozrenie z podpaľačstva, ktorému by nasvedčoval aj údajný nález niekoľkých faklí v oblasti vzniku požiaru, nepotvrdili.