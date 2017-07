Lesný požiar v Chorvátsku vyvolal explózie mín z čias vojny na Balkáne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 23. júla (TASR) - Lesný požiar, ktorý sa rozšíril na juh Chorvátska zo susednej Čiernej Hory, vyvolal v noci nadnes 34 explózií, pravdepodobne mín, ktoré tam zostali po vojne v balkánskom regióne v 90. rokoch minulého storočia. Informovali o tom dnes predstavitelia chorvátskych záchranných služieb.Oblasť v blízkosti mesta Dubrovník obohnaného hradbami, na pobreží Jadranského mora, bola predným bojovým pásmom počas konfliktu, ktorý vypukol, keď Chorvátsko v roku 1991 vyhlásilo nezávislosť od Juhoslávie. Juhoslovanská armáda bombardovala Dubrovník, zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.Hasič Mario Magud dnes informoval, že explózie zaznamenali medzi polnocou a dnešným ránom. Magud dodal, že je ťažké dostať sa do oblasti lesného požiaru a že táto oblasť bola pokladaná za odmínovanú.Chorvátsko aj Čierna Hora bojujú s lesnými požiarmi na pobreží Jadranského mora v období extrémne vysokých teplôt a veľkého sucha, a to na vrchole turistickej sezóny.Počas požiarov zhoreli už stovky hektárov borovicového lesa a krovinového porastu.