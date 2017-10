Lesoochranári kritizujú návrh opatrení pre Karpatské bukové pralesy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 26. októbra (TASR) – Ochranárom sa nepozdáva návrh opatrení, ktorými má Slovensko splniť odporúčania Výboru svetového dedičstva UNESCO ohľadne Karpatských bukových pralesov. Lesoochranárske združenie Vlk upozorňuje, že ochrana pralesov nebude napriek nim ani naďalej zabezpečená.V hromadnej pripomienke k návrhu žiada zabezpečiť ochranu pralesov na výmere 5766,4 hektára. Pokiaľ sa tak nestane, mal by podľa ochranárov envirorezort požiadať Výbor Svetového dedičstva UNESCO o ich zaradenie na Zoznam ohrozených lokalít. Lesoochranárske združenie tvrdí, že Slovensko o stave bukových pralesov klame.napísali v pripomienke lesoochranári.S návrhom komplexných opatrení nie je spokojný ani štátny podnik Lesy SR. V rámci medzirezortného pripomienkového konania poukázal, že žiadne jeho pripomienky a návrhy na odstránenie nedostatkov a chýb nominačného projektu v lokalite Vihorlat neboli bez zdôvodnenia do dokumentu premietnuté.Návrh komplexných opatrení pre slovenskú časť Karpatských bukových pralesov má reagovať na odporúčania Výboru svetového dedičstva UNESCO. Slovensku vyčítal napríklad ťažbu dreva, potrebná je aj úprava hraníc pralesov. Potrebné opatrenia sa majú zrealizovať do februára budúceho roku, dokedy má SR na Sekretariát UNESCO predložiť aj návrh na úpravu hraníc.Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat.