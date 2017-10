Lesy SR chcú obstarávať ťažobnú činnosť po novom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Lesy SR chcú zabezpečovať ťažobnú činnosť po novom. A to tak, že by jeden odštepný závod mal uzatvorenú jednu rámcovú zmluvu na tieto práce. Súťažilo by sa o najnižšiu cenu na celý objem prác na štvorročné obdobie. Predstavitelia štátneho podniku Lesy SR o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.