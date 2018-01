Lesy SR chcú vyvrátiť medializované informácie na tlačovej konferencii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Tlačovú konferenciu, na ktorej chcú vyvrátiť všetky nepravdivé medializované informácie o nakladaní s drevnou surovinou v štátnom podniku Lesy SR, zvoláva jeho vedenie na budúci týždeň. TASR o tom informoval hovorca podniku Radko Srnka.uviedol k už medializovaným informáciám obchodný riaditeľ Lesov SR Tomáš Klouček.Podľa vyhlášky o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva pri prevoze vlákninového dreva a ostatného priemyslového dreva V. triedy kvality, dreva kratšieho ako dva metre totiž podľa neho postačuje, aby bol označený jeden kus na odvoznej súprave, a tým sa považuje drevo za označené.pripomína Klouček.vyhlásil generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.Podľa neho vyjadrenia niektorých novinárov, ktorí sa nedostatočne venujú novinárskej problematike alebo cielene zabúdajú na novinársku etiku, sa snažia toto úsilie štátneho podniku ukryť pred verejnosťou.vyhlásil Staník.dodáva Klouček.V médiách boli podľa vedenia podniku opakovane prezentované názory „odborníkov“ aj o exporte drevnej suroviny do zahraničia, ktoré si často laická verejnosť ihneď spája so štátnym podnikom Lesy SR.spresnil Klouček.Export sa týkal predovšetkým sortimentov dreva, ktoré nie sú schopné spracovať žiadne domáce subjekty, ďalej cenných sortimentov dreva, ktoré Lesy SR predali prostredníctvom verejných dražieb, do ktorých sa mohli zapojiť aj zahraničné subjekty, a samozrejme, aj na základe uzatvorených obchodných zmlúv.