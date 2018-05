Lesy SR pozastavili ťažbu na Devínskej Kobyle do konca júla

Devínska Kobyla, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Lesy SR dočasne pozastavili ťažbu dreva na bratislavskej Devínskej Kobyle. Rúbať by sa nemalo do konca júla. Dôvodom je druhová ochrana chránených živočíchov – vtákov. Pre TASR to uviedol vedúci odboru komunikácie Lesov SR Marián Nosáľ.Lesníci momentálne preverujú opodstatnenosť žiadosti občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku. V prípade jej neopodstatnenosti pripúšťajú, že sa začne ťažba aj skôr, po uplynutí obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat.podotkol Nosáľ.Lesy SR pozastavili ťažbu na Vydrici a na Devínskej Kobyle aj začiatkom tohto roka. Urobili tak potom, ako starostovia troch mestských častí Bratislavy – Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky požiadali o zastavenie masívnej ťažby v lesoch v okolí Bratislavy. Od decembra 2017 do konca apríla sa uskutočnilo viacero rokovaní medzi zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, samospráv, štátnej ochrany prírody, občianskych združení i Lesov SR. Na úplné zastavenie ťažby na Devínskej Kobyle a vo Vydrici sa však podľa lesníkov nenašli doteraz legitímne dôvody.uviedol vedúci Lesnej správy Bratislava Martin Knurovský. V tejto zóne sa podľa neho budú spracovávať len suché a vyvrátené stromy v záujme bezpečnosti návštevníkov lesa. Na ostatnej ploche sa poväčšine vykoná iba jeden ťažobný zásah či iné opatrenie pestovnej činnosti.Názor, že prímestské lesy v okolí Bratislavy majú byť hospodárskou plantážou, patrí podľa primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala do minulého storočia. Dopyt vidí, naopak, po zdravých lesoch ako priestore pre športové, rekreačné aktivity a oddych.argumentoval Nosáľ.Enormný tlak verejnosti na zlepšenie mimoprodukčných funkcií lesa naráža podľa jeho slov na legitímnu snahu lesníkov vykonávať historicky dané bežné obhospodarovanie lesa. Ako tvrdí, ťažba stromov je dnes chápaná ako necitlivá a až existenčne ohrozujúca činnosť lesníkov.povedal Nosáľ. Zadefinovanie lesov v okolí Bratislavy ako hospodárske plantáže vníma ako nešťastný počin. Lesná správa Bratislavy podľa jeho slov vykonáva ťažbu dreva podľa princípov prírode blízkeho a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.