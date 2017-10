Let 666 pristál v piatok trinásteho v Helsinkách posledný raz

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 14. októbra (TASR) - Let 666 spoločnosti Finnair pristál v piatok 13. októbra bezpečne na letisku v Helsinkách, ktorého kódové označenie HEL pripomína anglické slovo "hell", teda peklo.Stalo sa tak posledný raz, keďže fínske aerolínie zmenia číslo tohto spoja. Dôvodom však určite nie je poverčivosť, pretože let 666 mohli pasažieri využívať 11 rokov, pričom na piatok trinásteho pripadol 21-krát a nikdy sa nikomu nič nestalo.Uplynulý piatok cestujúci tohto letu s biblickým číslom šelmy vzlietli z dánskej Kodane o trinástej hodine a smerovali na helsinské letisko Vantaa. Pristáli v poriadku osem minút pred stanoveným príletom o 15.47 h miestneho času.Spoločnosť Finnair napriek tomu upraví čísla svojich letov a let AY666 sa zmení na AY954.