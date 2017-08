Let's Dance 2017 prinesie výpravnejšie vystúpenia i tematické večery

Na snímke moderátorská dvojica tanečnej šou Let´s Dance Adela Vinczeová (v popredí vpravo), Martin ´Pyco´ Rausch (v popredí vľavo) a celebrotní tanečníci s ich tanečnými partnermi pózujú na tlačovej konferencii spoločnosti Markíza - Slovakia k tanečnej šou Let's Dance, ktorú televízia Markíza uvedie na jeseň tohto roka v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave, 24. augusta 2017. V tanečnej šou Let's Dance budú vystupovať Silvia Lakatošová (desiata sprava), Petra Vajdová (nie je na snímke), Eva ´Evelyn´ Kramerová (štvrtá zľava), Daniela Hantuchová (nie je na snímke), Lenka Vavrinčíková (druhá zľava), Emma Drobná (druhá sprava), Vlado Kobielsky (siedmy sprava), Braňo Deák (piaty sprava), Peter Varinský (v pozadí tretí zľava), Tomáš Yxo Dohňanský (štvrtý sprava) a Michal Konrád (v pozadí vľavo). Foto: TASR Na snímke moderátorská dvojica tanečnej šou Let´s Dance Adela Vinczeová (v popredí vpravo), Martin ´Pyco´ Rausch (v popredí vľavo) a celebrotní tanečníci s ich tanečnými partnermi pózujú na tlačovej konferencii spoločnosti Markíza - Slovakia k tanečnej šou Let's Dance, ktorú televízia Markíza uvedie na jeseň tohto roka v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave, 24. augusta 2017. V tanečnej šou Let's Dance budú vystupovať Silvia Lakatošová (desiata sprava), Petra Vajdová (nie je na snímke), Eva ´Evelyn´ Kramerová (štvrtá zľava), Daniela Hantuchová (nie je na snímke), Lenka Vavrinčíková (druhá zľava), Emma Drobná (druhá sprava), Vlado Kobielsky (siedmy sprava), Braňo Deák (piaty sprava), Peter Varinský (v pozadí tretí zľava), Tomáš Yxo Dohňanský (štvrtý sprava) a Michal Konrád (v pozadí vľavo). Foto: TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Na televízne obrazovky sa vracia tanečná šou Let's Dance. Aktuálny ročník súťaže a jej účinkujúcich dnes predstavili zástupcom médií v bratislavskej Inchebe. Formát štartuje televízia Markíza v nedeľu 3. septembra.Jedenásť nových párov zložených z profesionálnych tanečníkov a osobností slovenského šoubiznisu, ktoré zabojujú o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu, sa predstaví divákom presne 11 rokov od prvej série. Tanečné kreácie budú predvádzať moderátorka Televíznych novín Lenka Vavrinčíková, speváčka Emma Drobná, komička Eva "Evelyn" Kramerová, herci Petra Vajdová, Vlado Kobielsky a Braňo Deák. Na parkete nebude chýbať ani športový moderátor Peter Varinský, Tomáš "Yxo" Dohňanský zo skupiny Hex, tenistka Daniela Hantuchová, riaditeľka súťaže krásy Silvia Lakatošová či šéfkuchár Michal Konrád.Prvý raz pod vedením skúseného režiséra veľkých zábavných šou Pepeho Majeského bude šiestou sériou Let's Dance sprevádzať osvedčená moderátorská dvojica Adela Vinczeová a Martin "Pyco" Rausch, ktorí spolu moderovali niekoľko predchádzajúcich ročníkov.V tejto sezóne prinesú tvorcovia slovenskej verzie televíznej šou niekoľko noviniek: "Tento formát bol aj v minulosti veľmi úspešný, my ho nejdeme meniť kompletne, ideme stavať na tom, čo fungovalo a na tom, čo bolo dobré, formát prispôsobíme roku 2017," uviedol Pepe Majeský k šou, ktorú ozvláštnia moderné prvky. "Všetky vystúpenia budú výpravnejšie, nebude to len párový tanec ako v minulosti. Do niektorých skladieb sa budú pridávať company dancers - na parkete bude viac tanečníkov, budeme používať viac rekvizít," prezradil režisér a kreatívny producent šou, ktorá prinesie aj tematické večery. Napríklad počas "movie night" budú súťažiaci tancovať na filmové melódie, k tomu budú prispôsobené kostýmy aj rekvizity. Prekvapením pre divákov môžu byť aj tzv. twisty. "To sú drobné veci, ktoré implementujeme do jednotlivých epizód. Jednou z nich je dance maratón. Všetky páry budú tancovať jeden tanec na tanečnom parkete dlhší čas a porota bude pomedzi nich chodiť a vyberať najlepší pár," dodal k dramaturgickým novinkám Majeský.Výkony tanečných párov bude opäť hodnotiť profesionálna porota, do ktorej zasadne choreograf Ján Ďurovčík, trénerka a profesionálna tanečníčka spoločenských tancov Tatiana Drexler. Druhý raz si kreslo porotkyne vyskúša herečka a víťazka prvej série súťaže Zuzana Fialová. Štvoricu porotcov uzatvára prezident Slovenského zväzu tanečného športu a riaditeľ tanečnej školy Petr Horáček, uznávaný tréner a dlhoročný úspešný slovenský reprezentant, ktorý sa podieľal na predchádzajúcich sériách šou ako choreograf a supervízor.Pôvodný formát Strictly Come Dancing z dielne britskej BBC bol predaný do viac než 50 teritórií. Boduje napríklad aj na americkej televízii ABC, ktorá odvysielala 24 sérií či v susednej Českej republike.