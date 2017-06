Letecká blokáda ovplyvnila aktivity Qatar Airways len v malej miere

Na snímke lietadlo aerolínií Qatar Airway. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 14. júna (TASR) - Letecká blokáda štyroch arabských krajín voči Kataru zasiahla do biznisu katarskej leteckej spoločnosti Qatar Airways len v malej miere. Oznámila to dnes spoločnosť s tým, že aj naďalej plánuje rozšíriť počet destinácií v tomto a budúcom roku o vyše dve desiatky. Zároveň ale dodala, že vyzvala Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO) na intervenciu v súvislosti s uzatvorením vzdušného priestoru zo strany spomínaných štyroch krajín.povedal výkonný riaditeľ Qatar Airways Akbar al-Bakír.dodal.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt v pondelok 5. júna prerušili diplomatické vzťahy s Katarom a následne uvalili na krajinu aj cestnú, námornú a leteckú blokádu. Arabské štáty obviňujú Katar z podpory terorizmu a prílišného zbližovania sa s Iránom, čo však Katar odmieta.Súčasťou blokády je aj zákaz pre katarskú spoločnosť Qatar Airways, ktorá je štátnou firmou, využívať vzdušný priestor spomínaných krajín. Qatar Airways však aj napriek tomu pokračuje v pôvodných plánoch zvýšiť počet svojich destinácií v rokoch 2017 a 2018 o 24. Z toho dve by chcela pridať už na budúci mesiac. Od týchto plánov ju neodradil ani fakt, že v dôsledku obmedzení musí absolvovať dlhšie trasy než pred ich zavedením. Qatar Airways momentálne lieta z Dauha do viac než 150 destinácií.