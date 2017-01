Letecké spojenie s Istanbulom sa zvýši na štyrikrát týždenne

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. januára (TASR) – Počet letov z košického letiska do Istanbulu sa od 16. januára zvýši na štyrikrát týždenne. Letecká spoločnosť Turkish Airlines, ktorá lety prevádzkuje, zároveň optimalizuje časy odletov. Nový letový poriadok má umožniť efektívne napojenie do ďalších destinácií z istanbulského letiska vrátane oblasti Severnej Ameriky či Ďalekého východu.Turkish Airlines lieta na linke Košice – Istanbul od 16. júna 2016, dosiaľ trikrát týždenne. Od polovice januára budú lety prevádzkované s odletmi z Košíc v utorok a piatok o 08.55 h a v pondelok a nedeľu o 20.45 h.Ako ďalej informovalo Letisko Košice, dovolenková ponuka slovenských cestovných kancelárií na leto 2017 je už v predaji a nechýbajú v nej novinky ako napríklad Malorka či Barcelona Girona. Česká spoločnosť Smartwings bude prevádzkovať sezónne pravidelné lety do piatich destinácií - Heraklion, Rodos, Burgas, Lamezia Terme a Malorka.Na letisku sa v minulom roku začala rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá bude pokračovať aj v priebehu tohto roka. V najbližších mesiacoch spustia vynovenú webovú stránku letiska.Košice majú v súčasnosti okrem Istanbulu aj pravidelné letecké spojenia s Bratislavou, Prahou, Kyjevom (linky prevádzkujú České aerolínie - ČSA), Viedňou (Austrian Airlines), Varšavou (LOT) a letiskami Londýn Luton, Doncaster Sheffield a Bristol (Wizz Air).