Leteckí prepravcovia posilňujú bezpečnosť pri cestách do USA

Paríž/Dubaj/Berlín 25. októbra (TASR) - Päť významných leteckých spoločností - Air France, Cathay Pacific, EgyptAir, Emirates a Lufthansa - zvýši na žiadosť amerických úradov preventívne bezpečnostné opatrenia pri letoch smerujúcich do USA.Ako v stredu informovala spoločnosť Air France, už od štvrtka pocítia cestujúci zintenzívnenú kontrolu na letisku Orly v Paríž, od 2. novembra potom aj na Letisku Charlesa de Gaulla vo francúzskej metropole. Bude mať podobu dotazníkov, ktoré budú musieť vyplniť cestujúci do Spojených štátov.Podľa komuniké spoločnosti Emirates čaká jej pasažierov smerujúcich do USA z centrály spoločnosti, medzinárodného letiska v Dubaji, rozhovor pri odbavovacom pulte a pasažierov z tranzitu interview pri vstupe na letiskovú plochu. Spoločnosť upozornila cestujúcich, aby rátali pri predmetných letoch s časovou rezervou pre túto komunikáciu.Cathay Pacific so sídlom v Hongkongu na webovej stránke uviedla, že zrušila možnosť podania batožín samotnými cestujúcimi a súčasne upozornila, že na pasažierov smerujúcich do USA čaká "krátky bezpečnostný rozhovor". Všetci cestujúci bez batožiny budú na otázky odpovedať pri bránach letiska.Spoločnosť EgyptAir informovala o dôslednejšej a detailnejšej kontrole cestujúcich, ako aj batožín, ale i o využití rozhovorov. Navyše upozornila, že sa rozšíri zoznam produktov, ktoré bude zakázané vziať na palubu.Aj Lufthana upozornila cestujúcich, že ich čakajú otázky pri odbavovacom pulte, kontrole cestovných dokumentov alebo bránach letísk.Zintenzívnené bezpečnostné opatrenia sa denne týkajú asi 325.000 cestujúcich, ktorí smerujú na palube 2000 strojov 180 leteckých spoločností z 280 letísk 105 krajín sveta do USA.Zatiaľ nevedno, či sa spomínané opatrenia dotknú - po uplynutí 120-dňovej lehoty stanovenej americkými úradmi na splnenie predmetných bezpečnostných krokov - i pasažierov ďalších leteckých spoločností.