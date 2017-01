Leteckí záchranári ošetrovali vlani najviac Čechov

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Poprad 13. januára (TASR) - Záchranári spoločnosti Air-Transport Europe (ATE), ktorá prevádzkuje sedem staníc Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) na Slovensku, svojimi záchranárskymi vrtuľníkmi a medicínskymi lietadlami leteli v roku 2016 na pomoc 1725 pacientom, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 4,5 percenta. Vo vzduchu strávili piloti celkom 1695 hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková.Oproti roku 2015 vzrástol počet primárnych zásahov v teréne.priblížila Hopjaková. Ďalším indikátorom zásahu u detí boli popáleniny a obareniny (25 prípadov).Najčastejšou príčinou vyslania záchranárskych vrtuľníkov k dospelým boli náhle srdcové zlyhania, konkrétne s diagnózou akútny infarkt myokardu. Tie tvorili 41 percent z celkového počtu ošetrených pacientov v rámci primárnych zásahov.doplnila hovorkyňa ATE. V troch prípadoch išlo o turistov zasiahnutých bleskom a v ďalších troch o turistov zasypaných lavínou. Počas zimných mesiacov leteckých záchranárov prevažne privolávali na lyžiarske svahy, kde ich pomoc potrebovali lyžiari. V rámci tejto skupiny išlo najmä o poranenia hlavy, chrbtice a dolných končatín.Z celkového počtu ošetrených pacientov pri primárnych zásahoch tvorili takmer deväť percent cudzinci.uviedla Hopjaková. Najviac výjazdov (309) bolo zaznamenaných zo strediska Banská Bystrica, nasledovali Košice so 270 výjazdmi a Poprad so 255 výjazdmi. Popradské posádky pri týchto akciách použili v 40 percentách lanovú techniku.Významnú úlohu zohrávajú aj medicínske prevozy pacientov za účelom plánovanej transplantácie orgánov nielen doma, ale predovšetkým v zahraničí.priblížila hovorkyňa. Ďalšiu skupinu (16 percent) tvorili pacienti s plánovanou transplantáciou srdca.uviedol riaditeľ VZZS ATE Ján Kuboši. V uplynulom roku sa ATE podarilo expandovať aj do zahraničia.priblížil. Zároveň spomenul aj pád vrtuľníka pri obci Strelníky v Banskobystrickom okrese.uzavrel Kuboši.