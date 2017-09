Leteckí záchranári zasahovali po nehode: Kamión zrazil cyklistu

Vrtuľník. Foto: Facebook Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE Foto: Facebook Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. septembra (TASR) - Leteckí záchranári z Košíc leteli dnes predpoludním do obce Slavošovce v okrese Rožňava, kde zrazil kamión cyklistu. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.uviedla Hopjaková. Po doplnení liečby bol na umelej pľúcnej ventilácii, so zabezpečenými životnými funkciami ho vo vážnom stave letecky previezli do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.