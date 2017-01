Leteckí záchranári zasahovali vo Vyšných Ružbachoch a Vysokých Tatrách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšné Ružbachy/Vysoké Tatry 29. januára (TASR) - Leteckí záchranári dnes zasahovali pri úraze lyžiara vo Vyšných Ružbachoch v okrese Stará Ľubovňa a pri poranení skialpinistu v Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.Na lyžiarskom svahu vo Vyšných Ružbachoch si 37-ročný lyžiar v snahe zabrániť zrážke s dieťaťom po páde vážne poranil dolnú končatinu. Po prílete na miesto záchranári pacientovi poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie. Následne ho preložili na palubu vrtuľníka a s fraktúrou dolnej končatiny ho letecky previezli do popradskej nemocnice.Počas odovzdávania pacienta prijala posádka ďalšiu výzvu na zásah. Išlo o 30-ročného skialpinistu, ktorý pri výstupe v oblasti Malej Studenej doliny spadol a poranil si rameno. Lekára leteckých záchranárov do terénu spustili pomocou palubného navijaka. Po zafixovaní zranenia pacienta z terénu evakuovali pomocou evakuačnej siete a po preložení na palubu vrtuľníka ho previezli rovnako do popradskej nemocnice.