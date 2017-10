Leteckú fakultu v Košiciach navštívila astronautka D. Lindenburgherová

Na snímke budova Technickej univerzity v Košiciach. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Košice 2. októbra (TASR) – Americká astronautka Dorothy Lindenburgher navštívila dnes Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Študentom porozprávala o svojich dojmoch z 15-dňového pobytu vo vesmíre na orbitálnej stanici ISS, ktorý absolvovala v roku 2010.povedala Dorothy Lindenburgher pred stretnutím so študentmi s tým, že priblíži i výskum, ktorý v súčasnosti prebieha na medzinárodnej úrovni a týka sa perspektívy letu na Mars.vysvetlila.Ako hovorí, od detstva snívala o vesmíre. Neskôr študovala vedecký odbor, vďaka čomu sa jej podarilo spojiť to, o čom snívala.priblížila astronautka svoje dojmy z pobytu na orbitálnej stanici ISS.Podľa jej ďalších slov, ľudia sa jej pýtajú na mimozemšťanov.dodala Lindenburgher.Prodekan pre rozvoj Leteckej fakulty TUKE v Košiciach Peter Čekan doplnil, že stretnutím s astronautkou chceli dať študentom možnosť, aby si rozšírili obzory, ako to vyzerá v zahraničí a hlavne, aby sa dozvedeli, ako prebieha výcvik a samotná vesmírna misia.povedal pre TASR Čekan.