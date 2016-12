Letecký dopravca Alitalia plánuje drastické úspory

Na archívnej snímke zo 4. novembra 2013 lietadlo talianskej leteckej spoločnosti Alitalia a lietadlo francúzskej leteckej spoločnosti Air France sú na letisku v Ríme. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Rím 28. decembra (TASR) - Talianska letecká spoločnosť Alitalia si chce budúcnosť zaistiť pomocou drakonických úsporných opatrení. Nový záchranný plán síce predstaví vedenie až 10. januára, no podľa niektorých talianskych médií sa hovorí o zrušení 2000 až 12.000 pracovných miest. Vedenie plánuje vyrokovať nové lízingové zmluvy na lietadlá, čím by spoločnosť ušetrila približne 300 miliónov eur.Alitalia predložila hlavné body plánu odborom, tie však odmietajú akékoľvek prepúšťanie. Aerolínie zároveň popreli fámy o tom, že talianski akcionári, napríklad banky UniCredit a Intesa, požadujú zmeny vo vedení.Vedenie Alitalie na čele s Austrálčanom Cramerom Ballom musí teraz rozhodnúť aj o tom, či spoločnosť naďalej zostane členom medzinárodnej aliancie Sky Team, ktorá združuje aj Air France-KLM a Delta Airlines. Partnerstvo sa končí 13. januára 2017 a o prípadnom predĺžení sa musia členovia ešte dohodnúť. Nie je vylúčené ani to, že Alitalia sa pripojí k aliancii Star Alliance, ktorej kľúčovým členom je nemecká Lufthansa.Ball sa snaží zabrániť zvyšovaniu kapitálu, s ktorým nesúhlasia najmä talianski akcionári. Alitalia v tomto roku počíta so stratou 400 miliónov eur, na konci roka 2015 dosahovala jej zadlženosť 903 miliónov eur.