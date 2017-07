Letisko Bratislava dosiahlo v júni 9-ročný rekord v počte cestujúcich

Na archívnej snímke cestujúca sleduje informačnú tabuľu odletov v hale na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. júla (TASR) – V júni vybavilo Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave 187.363 cestujúcich, čo predstavuje najvyšší počet od roku 2008 a medziročné zvýšenie o 12 %. Nárast pasažierov na prílete a odlete možno podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej pripísať lepšie sa vyvíjajúcej dovolenkovej sezóne.uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.Cestovné kancelárie totiž naplánovali vyšší počet dovolenkových letov ako vlani – počas letnej sezóny je v pláne z Bratislavy približne 2000 dovolenkových charterových letov. Viac letov ako minulý rok by malo smerovať do tureckej Antalye, egyptskej Hurghady či na Kapverdy a späť.V júni sa na bratislavskom letisku zároveň uskutočnilo 2762 letov – o 1 % viac odletov a príletov ako vlani v rovnakom mesiaci.informoval Pojedinec.Množstvo vybaveného leteckého nákladu vzrástlo v prvom polroku medziročne o 7 % na 11.718 ton. V júni pritom stúpla preprava nákladu o rekordných 22 % na 2218 ton. Pohybov lietadiel – odletov a pristátí – sa od januára do júna uskutočnilo spolu 11.776, o 1 % menej ako v rovnakom období vlani.