Letisko Frankfurt vybavilo v máji vyše 6 miliónov cestujúcich

Frankfurt nad Mohanom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 13. júna (TASR) - Počet cestujúcich, ktorí využili služby letiska vo Frankfurte nad Mohanom, vzrástol minulý mesiac takmer o desatinu na vyše 6 miliónov. Uviedla to v stredu spoločnosť Fraport, ktorá najrušnejšie nemecké letisko prevádzkuje.Podľa Fraportu vybavilo letisko vo Frankfurte nad Mohanom v máji 6,1 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 9,5 %.Od začiatku roka sa počet cestujúcich, ktorí využili letisko Frankfurt, zvýšil medziročne o 8,9 %. To je lepší výsledok, než si firma Fraport stanovila na celý rok 2018.Šéf Fraportu Stefan Schulte povedal, že za tento rok očakávajú vo Frankfurte vybavenie celkovo 67 miliónov až 68,5 milióna cestujúcich, a teda nový rekord. V porovnaní s rokom 2017 to znamená rast na úrovni 4 až 6 %. Za minulý rok využilo letisko viac než 64,5 milióna pasažierov, čo vtedy predstavovalo historický rekord.Tohtoročné tržby by mali dosiahnuť 3,1 miliardy eur. Ak sa odhad Fraportu potvrdí, bude to znamenať rast o takmer 7 %.