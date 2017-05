Letisko Piešťany by sa mohlo administratívne včleniť do bratislavského

Na snímke zástupcovia akcionárov spoločnosti Letisko Piešťany vchádzajú do budovy letiska pred valným zhromaždením spoločnosti Letisko Piešťany. Piešťany, 31. mája 2017. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 31. mája (TASR) – Na mimoriadnom valnom zhromaždení (VZ) spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., sa jej akcionári zaoberali možnosťou administratívneho začlenenia do medzinárodného Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. Mohol by to byť spôsob, ako zachrániť piešťanskú letiskovú spoločnosť, ktorá bojuje už dlhšie s existenčnými problémami.Predseda predstavenstva Tibor Mikuš, ktorý zastupuje najväčšieho z troch akcionárov – Trnavský samosprávny kraj (TTSK), po skončení rokovania povedal, že VZ prijalo výzvu, na ktorej základe by sa mohli začať rokovania o tejto veci na relevantnej úrovni.povedal Mikuš.Piešťany by mohli fungovať ako záložné letisko pre Bratislavu.povedal Mikuš.Vzdialenosť Piešťan od hlavného mesta (80 kilometrov) ho k tomu predurčuje. Mikuš dodal, že verí, že sa podarí piešťanské letisko zachovať, ale podľa neho to bez pomoci štátu nepôjde. Všetky predchádzajúce rokovania s potenciálnymi investormi alebo záujemcami o spoluprácu, ako uviedol, skončili neúspechom.Dnešné VZ adresovalo výzvu aj všetkým veriteľom spoločnosti, aby kapitalizovali svoje pohľadávky. Záväzky sa spolu pohybujú podľa Mikuša na úrovni 1,6 milióna eur, pričom TTSK opakovane do spoločnosti vlial svoje finančné prostriedky, aby zabezpečil riadny chod letiska. Najväčším veriteľom je najmenší akcionár, mesto Piešťany, ktorý podľa Mikuša v poslednom období. Kapitalizovanie pohľadávky by podľa predsedu predstavenstva malo brať ako svoju povinnosť. Vzťahy medzi mestom a TTSK sú v tomto ohľade napäté.Primátor Piešťan Miloš Tamajka po skončení rokovania povedal, že mesto si uplatnilo záložné právo na letiskové pozemky v snahe zabrániť rozpredaniu letiska.povedal. Dodal, že mesto dalo vypracovať ekonomickú analýzu a plán konsolidácie, orgány spoločnosti sa tým budú zaoberať na riadnom VZ v júni.