Letisko Praha vybavilo 6,76 milióna cestujúcich za prvý polrok

Praha 25. júla (TASR) - Letisko Praha má za sebou rekordný 1. polrok, vybavilo 6,76 milióna cestujúcich. To bolo o 21 % viac než v rovnakom období vlani a znamená to nový rekord. Letisko je optimistické aj ohľadom vyhliadok do konca roka. Za celý rok by mohol počet vybavených cestujúcich dosiahnuť až 15 miliónov.Hlavným dôvodom pozitívneho vývoja je zvýšenie kapacít rovnako ako zvýšenie vyťaženosti lietadiel.uviedol šéf letiska Václav Řehoř.Objem nákladu sa v 1. polroku zvýšil o 14 % na 37.000 ton.V roku 2016 Letisko Praha vybavilo 13 miliónov cestujúcich. Z dôvodu trvale rastúceho počtu cestujúcich je naplánovaná modernizácia Terminálu 2, ktorá by sa mala začať ešte v tomto roku. Prestavba by mala zvýšiť kapacitu terminálu o štvrtinu na 2500 cestujúcich za hodinu.