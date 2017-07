Letisko Schwechat ochromili dvaja Maročania,ušli slovenským policajtom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Schwechat 13. júla (TASR) - Na krátky čas musela byť v stredu podvečer prerušená prevádzka medzinárodného letiska Viedeň-Schwechat, pretože na runway sa dostali dvaja Maročania, ktorí mali byť deportovaní zo Slovenska. Informovala o tom stránka denníka Österreich.Maročanov dopravila na letisko štvorčlenná slovenská policajná eskorta. Cudzinci mali byť odsunutí do vlasti cez Viedeň a Paríž v lietadle spoločnosti Air France.Podarilo sa im však slovenským policajtom vytrhnúť a ujsť smerom k pristávacej a štartovacej dráhe, no privolaní rakúski policajti Maročanov zakrátko chytili: prvého dolapili po niekoľkých minútach, druhého asi po 20 minútach, pričom pri jeho lokalizácii pomohla posádka policajného vrtuľníka.povedal hovorca letiska denníku Österreich.Maročanov do vlasti nakoniec neodsunuli a ešte v stredu večer ich vrátili na Slovensko.