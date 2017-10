Letisko v Bratislave vybavilo v septembri o 16 % ľudí viac než vlani

Letisko M.R. Štefínika v Bratislave, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. októbra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v septembri tohto roka na prílete a odlete spolu 220.543 cestujúcich. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka je to podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej viac o 16 %.V septembri sa zároveň uskutočnilo na letisku v Bratislave 2825 letov, čo je o 3 % viac odletov a príletov ako v septembri 2016.doplnil generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.Výrazný nárast počtu cestujúcich, o 34 %, zaznamenalo letisko od začiatku roka v nepravidelnej charterovej doprave.vyčíslil Pojedinec.V rámci pravidelnej dopravy zaznamenáva letisko od začiatku roka rovnaký počet cestujúcich ako vlani.dodal generálny riaditeľ. Vyšší počet vybavených pasažierov zaznamenali aj lety do Moskvy spoločnosťou Pobeda či do Dubaja spoločnosťou flydubai.Z hľadiska počtu vybavených pasažierov patria medzi top 5 najvyužívanejšie destinácie z bratislavského letiska lety do destinácií Londýn-Stansted, Dublin, Antalya, Miláno-Bergamo a Moskva-Vnukovo.