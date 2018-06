Letisko Václava Havla v Prahe začalo druhú päťdesiatku činnosti

Letisko Václava Havla v Prahe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. júna (TASR) - Nové pražské ruzyňské letisko zavŕšilo v piatok (15.6.) 50. výročie svojho sprevádzkovania. Terminál 1, kde sa odbavujú lety do krajín mimo schengenského priestoru, je jeho najstaršou časťou.História letiska je však dlhšia. Plány na jeho výstavbu vznikli na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia. Projekt sa začal realizovať v roku 1932. O päť rokov neskôr už z neho lietali a pristávali na ňom prvé lietadlá s cestujúcimi. Prvé lietadlo na ňom zosadlo o deviatej hodine 5. apríla 1937. Bola to linka Piešťany-Zlín-Brno-Praha. Išlo o Douglas DC-2.O výstavbe prvého veľkého terminálu sa rozhodlo v roku 1960. Stavebné práce sa však začali o štyri roky.Na začiatku 90. rokov sa počítalo s dramatickým rastom počtu jeho cestujúcich. Vtedy sa začala rozsiahla rekonštrukcia odbavovacej budovy. Počet odbavovacích priehradiek Československých aerolínií sa zvýšil o 19, pribudlo aj osem priehradiek pre pasové kontroly. Na porovnanie, terminál 1 ich má teraz 62.Kým v roku 1995 prešlo letiskom viac ako tri milióny cestujúcich, v roku 2001 ich už bolo raz toľko a v roku 2005 ich počet prekročil 10 miliónov.Zmeny na Letisku Václava Havla pokračujú aj v súčasnosti. Ešte pred hlavnou letnou sezónou začnú na letisku fungovať veľkokapacitné karusely na odbavovanie batožiny. V auguste pribudnú rekonfigurované stojanky pre lietadlá, kde sa budú po jednom odbavovať veľkokapacitné diaľkové stroje alebo dve malé. Do konca roka začne fungovať aj zrekonštruovaná triediareň odbavovania batožiny. A lepšie prostredie nájdu cestujúci aj v reštaurácii Praha.