Letná autobusová linka opäť spája Bratislavu s rakúskou destináciou

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) – Tradičná prihraničná letná autobusová linka z Bratislavy do rakúskeho Parndorfu a k jazeru Neusiedl am See premáva do 2. septembra.uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines Eva Vozárová.Za necelú hodinu dostupná cieľová zastávka v Neusiedl am See je "prímorskou" destináciou s mierne slanou vodou a 500-metrovou udržiavanou plážou. Okrem kúpania ponúka okružnú plavbu loďou aj možnosť využitia vodných bicyklov, člnov, plachetníc či paddleboardov. Návštevníci, ktorí pred slanou vodou preferujú kúpanie v bazéne, majú túto možnosť v Seebade neďaleko kúpaliska Neusiedl am See. Veľkoplošné Neziderské jazero siahajúce až do Maďarska je obkolesené asi 1000-kilometrovou sieťou vybudovaných nenáročných cyklistických trás pre celú rodinu.