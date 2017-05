Letná sezóna pod Zoborom: Nebude chýbať turistický vláčik či cyklobus

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Nitra 12. mája (TASR) – Letná turistická sezóna pod Zoborom sa rozbieha. Ani v tomto roku nebude chýbať turistický vláčik Nitriansky expres či cyklobus. Turistický vláčik začal premávať v máji a sezónu ukončí koncom septembra. V máji, júni a septembri premáva vláčik až v popoludňajších hodinách, začína o 13. a končí o 17. hodine. Počas letných prázdnin bude vláčik premávať od 10. do 18. hodiny.Nitriansky expres má nástupnú zastávku na Svätoplukovom námestí. Jazdí po trase pešia zóna, Palárikova, Fraňa Mojtu, Wilsonovo nábrežie, Parkové nábrežie, Mestský park, Jesenského, Župné námestie, Pribinovo námestie. Spod hradu sa vracia späť po trase Župné námestie, Farská, Kupecká na Svätoplukovo námestie. Vláčik premáva každú pol hodinu, minimálny počet cestujúcich na jazdu je päť osôb. Prevádzku turistického vláčika zabezpečuje podnikateľ na základe zmluvy s mestom Nitra, ktoré prevádzku finančne podporuje.Od polovice apríla premáva v Nitre mestský cyklobus, ktorý už siedmu sezónu zabezpečuje prepravu cyklistov z Klokočiny, cez Chrenovú, do Mestského parku a na Zobor. Autobus upravený na prepravu bicyklov prevádzkuje spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre. Na linke platí bežná tarifa MHD, pričom za bicykel sa neplatí žiadny poplatok navyše. Cyklobus je v prevádzke do októbra v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov.