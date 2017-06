Letná turistická sezóna na hornej Nitre ponúkne rôzne podujatia

Bojnický zámok Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bojnice 5. júna (TASR)- Tradičné i novšie podujatia bude môcť navštíviť verejnosť počas letnej turistickej sezóny v regióne hornej Nitry. Novinkou bude i mobilná aplikácia, ktorú pripravilo mesto Prievidza ako jeden z členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) región horná Nitra-Bojnice. O prípravách na letnú sezónu informovali zástupcovia OOCR na dnešnej tlačovej konferencii v Bojniciach.povedal výkonný riaditeľ OOCR región horná Nitra-Bojnice Emil Medera.Na tento rok pripravila OOCR so svojimi členmi podľa neho nové podujatia, respektíve pokračuje v určitých podujatiach, ako je tretí ročník Bojnického letného slnovratu (17.6.), pričom tento rok je novinkou sprievod mestom a večerný program prechádza z námestia do areálu sokoliarov. "načrtol ďalej.Kultúrne akcie a výstavy vo viacerých lokalitách regiónu doplnia tento rok i odborné semináre o osobnostiach regiónu. Aktivity na leto v podobe prednášok, výstavy, detských a nočných prehliadok či podujatia Rozprávkový zámok, ktoré začne 14. júna, pripravilo i Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice.podotkol Medera.Novinku na leto pripravila i prievidzská radnica.priblížila vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu v Prievidzi Ivona Vojtášová.Návštevníci si v mobilnej aplikácii podľa nej stiahnu a budú môcť pozrieť všetky potrebné informácie.konkretizovala. Aplikácia bude mať i čítačku QR kódov, pričom bude zatiaľ dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Radnica ju chce spustiť do začiatku leta. Obdobnú aplikáciu chce pripraviť i mesto Bojnice, avizoval Medera.