Letné kino na bratislavskej pláži otvorí oscarový trhák La La Land

Ryan Gosling a Emma Stone v scéne z muzikálu La La Land. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) - Letné kino Bažant Kinematograf bude aj tento rok premietať na Magio pláži v Bratislave. Od 15. júla do 18. augusta, vždy od soboty do stredy, ponúkne úspešné filmové tituly z posledného obdobia, špeciálne uvedenia i filmové novinky. Plážové premietanie odštartuje Oscarmi ovenčený muzikál La La Land (r. Damien Chazelle). Siedma filmová sezóna prinesie 26 snímok a ukončí ju slávnostná premiéra najnovšieho filmu Jana Svěráka Po strništi bos.Zo slovenských a česko-slovenských filmov posledného obdobia sa v programe, tradične aj s hosťami, predstavia novinky Piata loď (r. Iveta Grófová), Únos (r. Mariana Čengel Solčanská), ako aj Baba z ľadu (r. Bohdan Sláma) a Učiteľka (r. Jan Hřebejk), ale i Obecná škola Jana Svěráka, ktoré tento rok cestujú s Bažant Kinematografom aj po slovenských mestách. V slovenskej premiére budú uvedené dve slovenské koprodukčné snímky - dokument Červená, venovaný svetoznámej opernej dive a herečke Sone Červenej, ktorý hlavná predstaviteľka filmu osobne uvedie spoločne s režisérkou Olgou Sommerovou, a najnovší film Jana Svěráka Po strništi bos.Špeciálne miesto má v programe oscarový režisér českého pôvodu Miloš Forman. Diváci si budú môcť pozrieť na filmovom plátne jeho Amadea a muzikál Vlasy. Zo zahraničnej kinematografie, americkej i európskej, letné kino prinesie úspešné distribučné aj festivalové tituly, medzi nimi napr. Café Society od Woodyho Allena, na Oscara nominovaný film Skryté čísla (r. Theodore Melfi), ktorý sa v slovenskej kinodistribúcii vôbec neobjavil, či akčná a vtipná komédia Ostrí chlapci (r. Shane Black). Z nezávislej filmovej scény nebude chýbať absurdná temná komédia Schneider vs. Bax (r. Alex van Warmerdam), dráma Môj kráľ (r. Maiwenn) s Vincentom Casselom a v Cannes ocenenou Emmanuelle Bercotovou, najnovšia snímka Jima Jarmusha Paterson či legendárne dielo fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho Leningradskí kovboji dobývajú Ameriku.Špeciálnu reprízu na bratislavskej pláži bude mať čierna komédia Divoké historky (r. Damián Szifron). Tradične sa predstaví aj laureát ceny LUX udeľovanej Európskym parlamentom, ktorým je za rok 2016 nemecko-rakúska komediálna dráma Toni Erdmann (r. Maren Ade), ocenená aj Oscarom za najlepší cudzojazyčný film. V cykle venovanom prázdninujúcim deťom a ich rodičom sú zaradené dva filmy - animovaný hit Mimoni (r. Kyle Balda, Pierre Coffin) a japonský "animák" Chlapec vo svete príšer (r. Mamoru Hosoda).Projekcie, ktoré zabezpečuje špeciálne upravené auto IVECO Daily, prerobené na profesionálne kino a videoprojekciu, sú bez vyberania vstupného, vždy od 21.00 h, resp. krátko po zotmení. Nepremieta sa za mimoriadne nepriaznivého počasia, predovšetkým za silného vetra.TASR informovala koordinátorka projektu Ľubica Orechovská.