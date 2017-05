Letné kino v Pezinku ponúkne nový priestorový zvuk

Ilustračná snímka. Foto: SNG Foto: SNG

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Pezinok 28. mája (TASR) – Tohtoročná sezóna letného kina v pezinskom amfiteátri sa začne 2. júna. Návštevníkom ponúkne novinky, medzi ktorými nechýba lepší zvuk, zavedenie nefajčiarskej a fajčiarskej zóny a plynulejší predaj vstupeniek. Informuje o tom Pezinské kultúrne centrum na webovej stránke mesta.Prvou zmenou v pezinskom letnom kine je zavedenie nefajčiarskej a fajčiarskej zóny. Hľadisko je rozdelené na zóny, ktoré sa líšia pri detských a ostatných predstaveniach. Mesto očakáva, že v prípade rešpektovania by toto opatrenie malo zlepšiť kvalitu sledovania filmov pod holým nebom.Pokiaľ ide o technické novinky, zážitok z filmových predstavení by mala vylepšiť inštalácia sedemkanálového priestorového zvuku, ktorú dostalo pezinské letné kino ako jediné na Slovensku. Rekonštrukcie sa dočkali elektrické rozvody v priestoroch premietarne.Technické zlepšenie pokladní letného kina by podľa stránky mesta malo umožniť plynulejší predaj vstupeniek. Predaj lístkov sa začne vždy hodinu pred začiatkom každého predstavenia. Čas strávený čakaním na ich zakúpenie môžu návštevníci kina využiť na prezretie si nových prvkov streetartu od Richarda Mattertaja, Patrika Slabeja, Braňa Poláčka a Andreja Friča, ktoré sú inštalované práve v týchto dňoch.