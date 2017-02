Letné slávnosti v Nitre chcú osloviť mládež, príde Tásler i Martausová

Svätoplukovo námestie v Nitre počas Cyrilometodskej národnej púte v roku 2014. Foto: TASR Foto: TASR

Nitra 4. februára (TASR) – Hlavní organizátori mestských slávností Nitra, milá Nitra, Pribinových a Cyrilo-metodských osláv už začali s prípravou podujatia, ktoré sa aj tento rok bude konať v prvé júlové dni. Ako informovala Ľudmila Synaková z mestského úradu, už v januári začal pracovať štáb ľudí, ktorých úlohou je zorganizovať podujatie duchovného, historického, ale aj spoločenského a zábavného charakteru.uviedla Synaková.Ako pripomenula, mladých ľudí by do mesta mohli prilákať aj koncert skupiny IMT Smile s Ivanom Táslerom, kapela Gladiátor a pesničkárka a herečka Sima Martausová.povedala Synaková.Počas celomestských osláv budú otvorené aj priestory bývalých kasární pod Zoborom, kde pracovníci Archeologického ústavu SAV predstavia novinky, ktoré pribudli v archeoskanzene. Veriaci prídu do Nitry v stredu 5. júla na Sviatok svätých Cyrila a Metoda, kedy sa na Svätoplukovom námestí uskutoční Cyrilometodská národná púť. „doplnila Synaková.Ako pripomenula, na organizovaní letných mestských osláv Nitra, milá Nitra sa okrem magistrátu podieľa aj Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Biskupstvo Nitra, Archeologický ústav SAV, Ponitrianske múzeum a ďalšie organizácie a združenia.