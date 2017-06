Letné výpredaje budú tento rok silnejšie

Foto: Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park

Foto: Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park

Foto: Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park

Foto: Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (OTS) - Milovníci nakupovania tak budú mať dostatok času na výber oblečenia, elektroniky, obuvi či športových doplnkov za výhodné ceny. Podľa júnového online prieskumu AVIONU s letnými výpredajmi pravidelne ráta 84 % opýtaných, vyše 87 % ľudí kupuje vo výpredajoch najmä oblečenie a takmer polovica z nich minie nad 50 eur.prezradila Katarína Michaliaková, marketingová manažérka nákupného centra AVION Shopping Park v Bratislave.Podľa nej niektorí predajcovia avizujú vysoké zľavy hneď od začiatku výpredajov až do výšky 70 % ako napríklad A3 Sport alebo výpredaje fázujú ako napríklad predajca obuvi Office Shoes:uviedol Marek Čachan, manažér prevádzok Office Shoes.• Pietro Filipi do 50 %• Reserved: do 50 %• Retro Jeans: do 30 %• Dormeo: do 60 %• Cropp: do 50 %• Office Shoes: do 60 %• Yves Rocher: do 50 %