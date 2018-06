Letné výpredaje zosilnejú už v júni

Foto: AVION Shopping Park v Bratislave Foto: AVION Shopping Park v Bratislave

Aktuálne júnové zľavy vybraných značiek v bratislavskom AVIONE:

• C&A do 50 %

• A3 Sport do 70 %

• Retro Jeans do 30 %

• GATE do 70 %

• Humanic zľavy na vybraný tovar

• Reserved do 50%



Bratislava 21. júna (OTS) - Väčšina značiek v nákupnom centre AVION v Bratislave sa do výpredajov naplno zapojí už v druhej polovici júna. Milovníci výhodných nákupov tak nemusia čakať do začiatku letných prázdnin ako minulý rok. Podľa online prieskumu AVIONU každý druhý návštevník minie v letných výpredajoch viac ako 50 EUR.,“ prezradilaLetné výpredaje podľa nej budú ako každý rok trvať do vypredania zásob alebo spustenia jesenných kolekcií, najneskôr však do začiatku augusta.Prvýkrát v tomto roku sa do výpredajov v AVIONE zapojí aj nový hypermarket KAUFLAND, ktorý zákazníkom ponúka napríklad pravidelné týždenné zľavy až do výšky 50 % na vybraný priemyselný tovar.