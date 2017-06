Letnú sezónu na Zemplínskej šírave otvoria už v nedeľu

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/Roman Hanc Foto: FOTO TASR/Roman Hanc

Kaluža 14. júna (TASR) – Letnú turistickú sezónu na Zemplínskej šírave oficiálne odštartujú v nedeľu 18. júna v rekreačnej oblasti Medvedia hora. Jednotlivé strediská najväčšej vodnej nádrže na Slovensku sú podľa ich zástupcov pripravené. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii.Kúpacia sezóna by sa mala na Zemplínskej šírave začať 1. júla, na neďalekom Vinianskom jazere 23. júna. Dovtedy by mali byť známe aj laboratórne výsledky vôd.uviedol pre TASR primátor Michaloviec Viliam Zahorčák. Vodná nádrž je podľa jeho slov naplnená na 88 percent, teplota vody predstavuje približne 20,5 stupňa Celzia.doplnil. Východoslovenské more, ako mnohí Šíravu nazývajú, začínajú vnímať už aj ako destináciu vodných športov.spomenul primátor s tým, že počas sezóny bude zvýšený dohľad na vodnej hladine.Vzorky vôd z nekrytých letných umelých kúpalísk v stredisku Kamenec, konkrétne časť Kaluža a Klokočov, podľa laboratórnych výsledkov, ako uviedol Zahorčák, vyhovujú platným predpisom. Ako na konferencii informoval starosta obce Kaluža Ján Čuchran, bazén v ich správe by mohli otvoriť podľa počasia už tento víkend. Prípravy na letnú sezónu spustili už v apríli. Okrem bežnej údržby sa rozhodli vynoviť vstup do strediska a vybudovať chodník, ktorý by mal byť hotový do konca júna. V budúcnosti plánujú zrealizovať aj cyklotrasu, ktorá by viedla zo strediska Medvedia hora po oblasť Kamenec. Obec pripravuje v lete medzinárodné stretnutie paraglajdistov, ktoré by malo trvať päť dní.Ako za obec Klokočov, ktorá spravuje strediská Malý Kamenec, Klokočov a Paľkov, informovala jej starostka Monika Hudáčková, na letnú sezónu je už pripravený neplavecký a detský bazén, ktorý by v prípade priaznivého počasia mohli do prevádzky spustiť v piatok 16. júna. Pred sezónou realizovali okrem iného bežnú údržbu, kosenie, ale aj obnovu verejného osvetlenia. Obec ponúka turistom táborisko na Paľkove a autokemping na stredisku Klokočov. Upozornila na augustové bežecké podujatie Klokočovská päťka, ktoré je venované nielen dospelým, ale aj deťom. Zároveň pripomenula, že obec je pútnickým miestom, pripravuje preto viacero akcií v tejto súvislosti.Obec Vinné prevádzkuje počas leta okrem Vinianskeho jazera aj jedno stredisko na Zemplínskej šírave - Hôrka. Jazero je na letnú sezónu podľa starostu Mariána Makeľa pripravené. Do jej začiatku by chceli okrem iného vykonať ešte opravu prístupovej komunikácie, ktorá je v zlom technickom stave. Upozornil na jedno z TOP podujatí v Košickom kraji, a to sú Jánske ohne nad Šíravou, ktoré sa pri obci uskutočnia 24. júna. Od 26. do 30. júna bude vo Vinnom aj drevorezbársky plenér.