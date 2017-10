Leto na Slovensku bolo silne nadnormálne. Prinieslo päť vĺn horúčav

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Tohtoročné leto na Slovensku hodnotia meteorológovia ako teplotne mimoriadne, resp. silne nadnormálne. Relatívne najteplejšie bolo na západe krajiny, kde odchýlka teploty vzduchu od normálu z rokov 1961-1990 výrazne presahovala hodnotu plus 3 stupne Celzia. Relatívne najchladnejšie bolo na krajnom severovýchode Slovenska.uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Najteplejším mesiacom bol august. Nezaostával však ani jún, ktorý bol druhým najteplejším júnom v histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku. Leto prinieslo so sebou celkovo 62 tropických dní, najviac v Dolných Plachtinciach, v Slovenskom Grobe, Gabčíkove, Žihárci a Dudinciach, a tiež 29 tropických nocí, pozorovali ich najmä v Žihárci a v Mlynskej doline v Bratislave.Na území Slovenska sa podľa SHMÚ vyskytlo päť vĺn horúčav, pričom dve z nich trvali minimálne sedem dní. Absolútne teplotné maximum bolo zaznamenané začiatkom augusta v Senici 38,8 stupňa Celzia, teplotné minimum (mimo horských polôh) v polovici júla vo Vernári (0,5 stupňa Celzia).Najviac zrážok spadlo v priebehu leta vo vysokých horských polohách Tatier (Skalnaté Pleso 459 mm, Lomnický štít 424 mm alebo Tatranská Javorina 409 mm), ale tiež v Oravskej Lesnej (397 mm) a najmenej v oblasti Dolného Lopašova (70 mm) alebo Dechtíc (76 mm). Najbohatším letným mesiacom na atmosférické zrážky bol júl.Tohtoročné leto na severnej pologuli, v Európe, a teda aj na Slovensku, označujú za mimoriadne teplé, a v niektorých oblastiach aj veľmi suché. Podľa údajov NASA bolo obdobie od júna do augusta 2017 globálne druhé a na severnej pologuli tretie najteplejšie aspoň od roku 1880. Medzi regióny s najvyššími odchýlkami teploty vzduchu patrila aj Európa, kde leto 2017 skončilo ako piate najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní.